Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla mezun oldu! Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz birlikte poz verdi

2003–2016 yılları arasında evli olan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz çiftinin 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı için bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde 4 kızıyla birlikte poz vererek beğeni toplayan Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyetinden paylaşımlar yaptı.

Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın katıldığı mezuniyette Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç da vardı.

Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Acun Ilıcalı paylaşımına şu notu düştü:

Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık… Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.'



