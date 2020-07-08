Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı. TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak alkış topluyor. Banu Ilıcalı’nın doğum yapmasından sonra Acun Ilıcalı’nın genç yaşta teyze olan kızları Yasemin, Leyla ve Melisa sosyal medyada en çok konuşulan isim arasında yerini aldı.
Zamanın büyük bir bölümünü kızlarıyla geçiren Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ilıcalı kızı Yasemin’in doğum gününü Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Acun Ilıcalı 13 yaşındaki kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “İyi ki doğmuş benim canım kızım Yasemin, babasının prensesi” notunu yazdı. Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 1,5 milyona yakın beğeni aldı.
3 evlilik yapan Acun Ilıcalı 4 kız çocuğu ve 1 torun sahibi. İlk evliliğini 19 yaşında 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapan Acun Ilıcalı, 1993’te boşanma kararı aldı. Çiftin bu evliliklerinden Banu Ilıcalı dünyaya geldi.
Acun Ilıcalı ilk evliliği noktaladıktan 10 yıl sonra 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirdi. 2016 yılında Zeynep Yılmaz ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı’nın bu evliliğinden Leyla ve Yasemin adını verdikleri iki kız çocuğu oldu.
Acun Ilıcalı 2017 yılında Şeyma Subaşı ile Fransa’nın Marsilya kentinde nikah masasına oturdu. Görkemli bir şekilde evlenen çift Melisa adında bir kız çocuğa sahip. 2018 yılında boşanmaya karar veren Acun Ilıcalı şimdilerde ise Çağla Antunkaya ile aşk yaşıyor.
Acun Ilıcalı’nın Seda Başbuğ ile hayatını birleştirmesinden sonra 29 Ocak 1990 tarihinde Banu Ilıcalı doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Banu Ilıcalı TV 8’in reklam departmanında aktif bir şekilde görev alıyor. 2016 yılında Banu Ilıcalı Efe Ceyhun ile evlendi. Banu Ilıcalı eşi Efe Ceyhun ile Begüm adını verdikleri bebeklerini 4 Temmuz 2020 tarihinde kucaklarına aldılar.
Acun Ilıcalı’nın ikinci evliliğinden 2004 yılında Leyla Ilıcalı dünyaya gözlerini açtı. 16 yaşında olan Leyla Ilıcalı babasının programlarına konuk olmasının dışında gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.
Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz’ın küçük kızları Yasemin Ilıcalı 8 Temmuz 2007 yılında Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi. Yasemin Ilıcalı annesi Zeynep Yılmaz ile Tiktok hesabından paylaştığı dans görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın kızları Melisa 27 Ekim 2013 tarihinde doğdu. Annesi Şeyma’ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Ilıcalı’nın velayeti babası Acun Ilıcalı’ya verildi.
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