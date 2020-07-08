Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı. TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak alkış topluyor. Banu Ilıcalı’nın doğum yapmasından sonra Acun Ilıcalı’nın genç yaşta teyze olan kızları Yasemin, Leyla ve Melisa sosyal medyada en çok konuşulan isim arasında yerini aldı.

ACUN ILICALI’DAN KIZI YASEMİN’E DUYGUSAL MESAJ

Zamanın büyük bir bölümünü kızlarıyla geçiren Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ilıcalı kızı Yasemin’in doğum gününü Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Acun Ilıcalı 13 yaşındaki kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “İyi ki doğmuş benim canım kızım Yasemin, babasının prensesi” notunu yazdı. Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 1,5 milyona yakın beğeni aldı.