MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye’ye getirdiği özgün yarışma formatlarıyla reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Televizyondaki başarısı kadar özel yaşamıyla da gündem yaratan Acun Ilıcalı kızı Yasemin’in doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla kutladı. 13 yaşını dolduran Yasemin için Acun Ilıcalı “babasının prensesi” ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin’e özel doğum günü paylaşımı! Yasemin Ilıcalı kimdir? Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Banu Ilıcalı’nın Begüm adını verdiği kızını kucağına almasından sonra dede olan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden doğan kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü kutladı. TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı zaman zaman hazırladığı programlarına kızlarını konuk etmeyi seviyor. Kızlarıyla arasındaki kuvvetli bağı her fırsatta gözler önüne seren Acun Ilıcalı örnek bir baba olarak alkış topluyor. Banu Ilıcalı’nın doğum yapmasından sonra Acun Ilıcalı’nın genç yaşta teyze olan kızları Yasemin, Leyla ve Melisa sosyal medyada en çok konuşulan isim arasında yerini aldı.

ACUN ILICALI’DAN KIZI YASEMİN’E DUYGUSAL MESAJ

Zamanın büyük bir bölümünü kızlarıyla geçiren Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ilıcalı kızı Yasemin’in doğum gününü Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Acun Ilıcalı 13 yaşındaki kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “İyi ki doğmuş benim canım kızım Yasemin, babasının prensesi” notunu yazdı. Acun Ilıcalı’nın paylaşımı 1,5 milyona yakın beğeni aldı.

Capture

ACUN ILICALI’NIN EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

3 evlilik yapan Acun Ilıcalı 4 kız çocuğu ve 1 torun sahibi. İlk evliliğini 19 yaşında 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapan Acun Ilıcalı, 1993’te boşanma kararı aldı. Çiftin bu evliliklerinden Banu Ilıcalı dünyaya geldi.
Acun Ilıcalı ilk evliliği noktaladıktan 10 yıl sonra 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirdi. 2016 yılında Zeynep Yılmaz ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı’nın bu evliliğinden Leyla ve Yasemin adını verdikleri iki kız çocuğu oldu.
Acun Ilıcalı 2017 yılında Şeyma Subaşı ile Fransa’nın Marsilya kentinde nikah masasına oturdu. Görkemli bir şekilde evlenen çift Melisa adında bir kız çocuğa sahip. 2018 yılında boşanmaya karar veren Acun Ilıcalı şimdilerde ise Çağla Antunkaya ile aşk yaşıyor.

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı’nın Seda Başbuğ ile hayatını birleştirmesinden sonra 29 Ocak 1990 tarihinde Banu Ilıcalı doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Banu Ilıcalı TV 8’in reklam departmanında aktif bir şekilde görev alıyor. 2016 yılında Banu Ilıcalı Efe Ceyhun ile evlendi. Banu Ilıcalı eşi Efe Ceyhun ile Begüm adını verdikleri bebeklerini 4 Temmuz 2020 tarihinde kucaklarına aldılar.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı’nın ikinci evliliğinden 2004 yılında Leyla Ilıcalı dünyaya gözlerini açtı. 16 yaşında olan Leyla Ilıcalı babasının programlarına konuk olmasının dışında gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

YASEMİN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz’ın küçük kızları Yasemin Ilıcalı 8 Temmuz 2007 yılında Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi. Yasemin Ilıcalı annesi Zeynep Yılmaz ile Tiktok hesabından paylaştığı dans görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

MELİSA ILICALI KİMDİR?

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın kızları Melisa 27 Ekim 2013 tarihinde doğdu. Annesi Şeyma’ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Ilıcalı’nın velayeti babası Acun Ilıcalı’ya verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Mayolu poza beğeni yağdı! 'Kaymak gibi...'Mayolu poza beğeni yağdı! 'Kaymak gibi...'
Banyo pozuyla yine olay oldu!Banyo pozuyla yine olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın deniz keyfi

Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın deniz keyfi

Selin Ciğerci'den mayolu poz! 'Kaymak gibi beyaz bir kadınım...'

Mayolu poza beğeni yağdı! 'Kaymak gibi...'

Şevval Sam'dan Ozan Güven açıklaması

Ozan Güven açıklaması! 'Duruşum belli'

Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan ve yıldızını parlatan isimler!

Acun Ilıcalı’nın sihirli değneğinin değdi isimler ünlü oluyor

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatilde! 'Yeter ki Karan ağlamasın'

Karan susmayınca İşte Fahriye'nin çözümü

Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.