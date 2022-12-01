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Acun Ilıcalı'nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı gündemde! Melisa'dan sonra Yasemin...

01.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı kızları ile Londra'daki Winter Wonderland'ten paylaşım yapmıştı. Paylaşımda Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın üzerindekilerinin fiyatı çok konuşuldu. Şimdi ise Yasemin Ilıcalı'nın montu ve ayakkabısının fiyatı gündemde.

Acun Ilıcalı'nın kızlarının kıyafetlerinin fiyatı gündemde! Melisa'dan sonra Yasemin...

Acun Ilıcalı kızlarıyla beraber çıktığı tatil karesiyle gündeme gelmişti. Dört kız çocuğuyla birlikte Londra’da çekilen fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı’nın paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

Ilıcalı, kızları Banu, Melisa, Yasemin ve Leyla ile Londra’daki ünlü Hyde Park’taki eğlence merkezinde samimi bir poz paylaştı. O pozlarda kızların pahalı kıyafetleri de dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Kızı Melisa'nın şapkası ve montunun fiyatı olay oldu Kızı Melisa'nın şapkası ve montunun fiyatı olay oldu

Melisa Ilıcalı'dan sonra Yasemin Ilıcalı gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in giydiği montun fiyatının 30 379 TL, ayakkabısının ise 15 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Leyla’nın giydiği ayakkabı ise 16 bin TL.

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Acun Ilıcalı

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