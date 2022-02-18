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  4. Acun Ilıcalı'nın maç yayınına çirkin saldırı! Arto suçluyu buldu

Acun Ilıcalı'nın maç yayınına çirkin saldırı! Arto suçluyu buldu

18.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IPTV yayıncıları Exxen'deki macı kaçak yayınlayarak sağ köşedeki yazıyı 'Şeyma' olarak değiştirince sosyal medya bu olayı konuşmaya başladı. Acun Ilıcalı'ya yapılan bu çirkin saldırı Söylemezsem Olmaz tarafından da konuşuldu. Arto "Şeyma'nın sevgilisine bak sen" diyerek bu saldırıyı onun yaptığını iddia etti.

Acun Ilıcalı'nın maç yayınına çirkin saldırı! Arto suçluyu buldu

Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlanan maçlar zaman zaman eleştirilere sebep oluyor. Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda yayınlanan maç sırasında IPTV yayıncıları yaptıkları hareketle gündem oldu. Sağ üst köşede yer alan logo'yu "ŞEYMA" olarak değiştiren yayıncılar tepki çekti.

Söylemezsem Olmaz ekibi de bu konuya programlarında yer verdi. Arto görüntüleri görünce "Şeyma'nın sevgilisi Meedo'ya bak sen" diyerek bu saldırıyı Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin yaptığını iddia etti.

Ekran Alıntısı

Bircan Bali ve Seren Serengil ise bu yorumu itiraz etti. Arto ise "Buradaki şey ben senin kalene gol attım" dedi. Bircan Bali ise "Onu sevmeyen birileri yapıyor. Kötü niyetli insanların siper saldırısı" dedi.

Seren Serengil ise "Bunu ya Şeyma yaptırır ya da Acun'u sevmeyen biri" dedi.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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