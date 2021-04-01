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Acun Ilıcalı’nın Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı silme nedeni belli oldu!

01.04.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020’nin öne çıkan iki yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile sevgilisi Barış Murat Yağcı, Dominik’ten döndükten sonra ilişkilerini ilan ederek herkesi çok şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın ikiliyi Instagram’dan takip etmeyi bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bu restin sebebi belli oldu.

Acun Ilıcalı’nın Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı’yı silme nedeni belli oldu!

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yıllardır ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor’ın geçtiğimiz yılki yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, Dominik’ten döndükten bir süre sonra ilişkilerini ilan ederek herkesi çok şaşırtmıştı. Survivor 2020’nin öne çıkan yarışmacılarından olan Nisa ve Murat’ı Instagram’dan takip eden Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde ikiliyi takipten çıkardığı ortaya çıktı.

BİRKAÇ KEZ UYARILDI

Medyaradar’ın haberine göre; Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan olayın iç yüzü de ortaya çıktı. Yakın zamanda Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başlayan Nisa Bölükbaşı, iddiaya göre Acun Ilıcalı tarafından oyunculuğunun kötü olması nedeniyle uyarıldı.

İKİSİNİ BİRDEN TAKİPTEN ÇIKTI

Ancak performansında değişim kaydedilmeyen Bölükbaşı, Ilıcalı'yı da dikkate almayınca ünlü televizyoncuda bardak taştı. Oyunculuk performansı yüzünden Bölükbaşı ile arası açılan Acun Ilıcalı, genç oyuncuyu ve sevgilisini takipten çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı Instagram
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