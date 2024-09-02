Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Genç sevgili sonunda patladı

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya'nın özel hayatları sık sık gündeme geliyor. Eylülün ilk haftası evlenecekleri iddia edilen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın bir kere daha bebek beklediği haberleri gündeme geldi.

Hande Sarıoğlu Ayça Çağla Altunkaya'nın 3.5 aylık hamile olduğunu söyledi. Sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelen genç sevgili ise sonunda isyan etti.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Gazetemagazin’e yaptığı açıklamayla hamilelik haberlerini yalanladı. Hamilelik iddialarını sorduğumuz Altunkaya, “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin..." dedi.

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya iddialara göre evlilik hazırlığında... Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenen Çağla Altunkaya, 5 milyon TL'lik yüzüğüyle dikkat çekmişti.