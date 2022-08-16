Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan bomba tepki!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı gündem olmaya devam ediyor. Boşandıktan sonra farklı kişilerle mutlu bir birliktelik yaşayan eski eşlerden Şeyma, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla ile bir karesini beğendi.

Şeyma'nın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Önceki gün Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Bu paylaşım da söz konusu iddiaya cevap oldu.





