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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan bomba tepki!

16.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediği iddia edilmişti. Bu iddia gündemde dolaşırken Şeyma Subaşı da ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile barıştı. Acun'un sevgilisi ile çekildiği fotoğrafını beğenen Şeyma'nın hamlesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafına Şeyma Subaşı'dan bomba tepki!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı gündem olmaya devam ediyor. Boşandıktan sonra farklı kişilerle mutlu bir birliktelik yaşayan eski eşlerden Şeyma, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla ile bir karesini beğendi.

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Şeyma'nın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Önceki gün Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Bu paylaşım da söz konusu iddiaya cevap oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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