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  4. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başladı. 2020'nin en çok merak edilen ismi olan Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.

Şeyma Subaşı ile uzun yıllar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, bir buçuk sene evli kalmanın ardından tek celsede boşanmış, ikilinin ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu. Ayrılığın ardından ismi birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın aşk listesinde ise en çok dikkat çeken isim Ayça Çağla Altunkaya oldu.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Twitter'ın estetik avcısı hesabı Estetik Facts ise Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkarmasıyla genç isim bir kez daha gündeme geldi.

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Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafı genç kızın estetik operasyon geçirdiğinin ispatı niteliğinde.

İşte estetik operasyona değişim geçiren ünlüler...

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya

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