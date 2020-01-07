Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu

Şeyma Subaşı ile uzun yıllar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, bir buçuk sene evli kalmanın ardından tek celsede boşanmış, ikilinin ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu. Ayrılığın ardından ismi birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın aşk listesinde ise en çok dikkat çeken isim Ayça Çağla Altunkaya oldu.

Twitter'ın estetik avcısı hesabı Estetik Facts ise Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkarmasıyla genç isim bir kez daha gündeme geldi.

Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafı genç kızın estetik operasyon geçirdiğinin ispatı niteliğinde.

İşte estetik operasyona değişim geçiren ünlüler...



