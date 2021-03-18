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Acun Ilıcalı’nin torunu kimdir, kaç yaşında?

18.03.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı’nın anne olması ile dedelik duygusunu yaşadı. Acun Ilıcalı’nın ilk torunu Begüm’ün ilk fotoğrafını Seda Başbuğ paylaştı. Kucağında torunu Begüm ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Seda Başbuğ, mutluluk dolu ifadesi ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

4 kız babası olan Acun Ilıcalı’nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, 30 yaşındayken annelik duygusunu tattı. Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, çocukları Begüm’ü kucaklarına aldı. Ilıcalı ailesinin en yeni üyesi Begüm, bütün Ilıcalı ailesine aile saadeti yaşattı.

ACUN ILICALI’NIN TORUNU KİMDİR?

ACUN ILICALI’NIN TORUNU KİMDİR?
Acun Ilıcalı’nın en büyük kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, 2020 yılının temmuz ayında kızları Begüm’ü kucaklarına aldı. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi Begüm’ün ilk fotoğrafını Acun Ilıcalı’nın ilk eşi ve Banu Ilıcalı’nın annesi olan Seda Başbuğ paylaştı.
Çocuğunun fotoğraflarını doğduğundan beri paylaşmayan Banu Ilıcalı, artık kızı Begüm’ün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.
Küçük Begüm’ün fotoğrafları Banu Ilıcalı’nın takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

BANU ILICALI KİMDİR?

BANU ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı’nın ilk evliliği Seda Başbuğ’dan dünyaya gelen Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde hayata gözlerini açtı. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi mezun oldu.
Banu Ilıcalı, 2016 senesinde Efe Ceyhun ile evlendi. 2020 senesinde ise Acun Ilıcalı’nın ilk torunu olan kızı Begüm’ü kucağına aldı.
Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ’un evliliği sırasında Acun Ilıcalı’nın ailesi ile beraber büyük bir kaza atlattı. Kazada, Acun Ilıcalı’nın annesi İlknur Ilıcalı ve babsı Ergün Ilıcalı olay yerinde vefat etti. Kazadan sağ çıkan 10 aylık Banu Ilıcalı’ya o dönemde “mucize çocuk” adı verildi.

EFE CEYHUN KİMDİR?

EFE CEYHUN KİMDİR?
Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Efe Ceyhun, Kabataş Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. Çok uzun seneler boyunca Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalışan Efe Ceyhun, 2018’in Eylül ayında “Game Theory” isimli şirketini kurduğunu duyurdu.
Efe Ceyhun, Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ile üniversitede tanıştı. İkili, birlikteliklerini 2016 senesinde evlilik ile taçlandırdı. 2020 yılının temmuz ayında ise Begüm ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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