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Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti?

08.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Ilıcalı, arkadaşının ölümü üzerine dün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü üzerine yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti?

Acun Ilıcalı, yakın dostu Alpay Kazan'ı kaybetti. Ilıcalı, Instagram hesabının story bölümünden yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncunun arkadaşına veda mesajı takipçilerini hüzünlendirdi. Peki Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Hastalığı neydi? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Alpay Kazan'ın hayatını, biyografisini ve yaşamına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir?

ACUN ILICALI'NIN YAKIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Alpay Kazan, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.

SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI ALPAY KAZAN'IN ÖLÜM HABERİ İLE YIKILDI

Acun Ilıcalı, dün yayınlanan Survivor All Star yarışmasına katılamadı. Onun yerine Murat Ceylan finali yapmak zorunda kaldı. Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Acun Ilıcalı hemen adadan ayrıldı. Alpay Kazan ile anısı olan birkaç Survivor yarışmacıları, bu ölüm haberi ile adeta yıkıldı.

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survivor Acun Ilıcalı
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