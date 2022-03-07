Acun Ilıcalı, Instagram hesabının story kısmında yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncunun arkadaşına veda mesajı takipçilerini duygulandırdı. Peki Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Ölüm sebebi nedir? Alpay Kazan neden hayatını kaybetti? Alpay Kazan'ın hayatını, biyografisini ve yaşamına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ACUN ILICALI'NIN YAKIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Alpay Kazan, bir süredir kanser hastasılığı nedeniyle tedavi görüyordu. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi (bugün) saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacak.

