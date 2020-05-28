Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Canlı yayında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı soruları yanıtladı.

"BU ŞEREFSİZLİKTİR"

Ünlü televizyoncu" Acun Ilıcalı Kürtçe'ye karşı, TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere de açıklık getirerek "Fitne çıkarmak isteyen birileri anca bu söylemleri çıkarabilir. Çünkü bununla ilgili elinizde ne var deseler kimsenin bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, hayatı boyunca hiç kimseyi din,dil ya da ırk ile ilgili dışlamadığını, öyle bir tepkisi olsa zaten yarışmalarında böyle bir ayrım yapacağını söyledi. Acun Ilıcalı;"Son yarışmamızda bir yarışmacımız canlı yayında annesine Kürtçe bir şarkı söylemek istediğini söyledi. Ben de 'tabi ki' dedim. Şimdi böyle bir iddia hala varsa o zaman ne düşüneceğiz bizi birbirimize düşürmek isteyen,hainler, provokatörler her zaman bunu yapacaklar, yapmaya devam edecekler. Bizim ne seyircimiz, ne dostlarım ne de arkadaşlarım böyle bir oyuna zaten gelmez" dedi. Ilıcalı böyle bir iddiada bulunmak tek kelimeyle 'şerefsizliktir' diyerek tepkisini dile getirdi.