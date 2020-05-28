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Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Kral FM canlı yayınında Mehmet'in Gezegeni'nin konuğu oldu. Ilıcalı, sosyal medyada gündeme gelen ‘programlarında Kürtçe’ye izin vermediğine’ yönelik iddialara da cevap verdi.

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Canlı yayında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı soruları yanıtladı.

"BU ŞEREFSİZLİKTİR"

Ünlü televizyoncu" Acun Ilıcalı Kürtçe'ye karşı, TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere de açıklık getirerek "Fitne çıkarmak isteyen birileri anca bu söylemleri çıkarabilir. Çünkü bununla ilgili elinizde ne var deseler kimsenin bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, hayatı boyunca hiç kimseyi din,dil ya da ırk ile ilgili dışlamadığını, öyle bir tepkisi olsa zaten yarışmalarında böyle bir ayrım yapacağını söyledi. Acun Ilıcalı;"Son yarışmamızda bir yarışmacımız canlı yayında annesine Kürtçe bir şarkı söylemek istediğini söyledi. Ben de 'tabi ki' dedim. Şimdi böyle bir iddia hala varsa o zaman ne düşüneceğiz bizi birbirimize düşürmek isteyen,hainler, provokatörler her zaman bunu yapacaklar, yapmaya devam edecekler. Bizim ne seyircimiz, ne dostlarım ne de arkadaşlarım böyle bir oyuna zaten gelmez" dedi. Ilıcalı böyle bir iddiada bulunmak tek kelimeyle 'şerefsizliktir' diyerek tepkisini dile getirdi.

"KESİNLİKLE SİYASETE GİRMEYECEĞİM"

Acun Ilıcalı gelecek planlarının içerisinde kesinlikle siyaset olmadığını belirterek "Siyasete girmiş vatandaşlarımızı, abilerimizi,kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hayatta bir insanın psikolojisini en çok bozacak şey bence siyaset... Çünkü o kadar çok kutuplaşmayla boğuşuyorsun ki bunları kaldırmak kolay değil" dedi.

Acun Ilıcalı, siyaset ile uğraşanları takdir ettiğini,tüm partide ki siyasetçilerin ülke için bir şey yapmak için uğraştıklarını söyledi. Fikir ayrılıklarının olduğunu bunun da bu ortamda çok normal olduğunu belirtirken, siyaseti kendine çok uzak gördüğünü sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı; "Ben kendi dünyamdan bir şeylere bakıp doğruysa doğru,yanlışsa yanlış demeyi daha çok seviyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adam Turkiyenin gizli kahramanı gerek yardimlariyla gerekse karakteriyle, Ulkede o kadar yaramaz adam varken acuna leke atmak kimsenin haddi degil...
@musty_yekta_ugurlu birde sorsanaelinde mikrofon ünlü peşinde koşarken nasıl milyarder olmuş onu sor bir sen benim babam bu devlete 30 sene çalıştı aldıgı aylık 3 bin lira bırakın şu gizli kahraman ayaklarını falan gelen yiyor giden yiyor ülkeyi
samimiyetsiz açıklama bunun birçok ıspatı var o ses Türkiye. gibi kürtçe şarkı yasak
Hade ordan Bee bırak palavrayı ingizlere yunalılara karşı omuz omuza mücadele eden savaşan kürtlere yasak yunanına inglizinine serbest siyasi görüşün ne olursa olsun ortak kaygın vatan olsun vatan hepimizin.
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