Acun Ilıcalı son dakika açıklaması! Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet ne ceza aldı?

Acun Ilıcalı son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2022'nin dün yayınlanan bölümünde ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan yumruk yumruğa kavga sonrası acil durum konseyi düzenlendi. Acun Ilıcalı, konseyde Yasin ve Hikmet ile ilgili aldıkları kararı duyurdu. Bu kapsamda Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet ne ceza aldı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Acun Ilıcalı son dakika açıklaması ve Yasin - Hikmet kavgasında son durum ile ilgili detaylar haberimizde.

ACUN ILICALI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Survivor Yasin ve Hikmet yarışmanın 28. bölümünde konsey sonrası yumruk yumruğa kavga etti.

Hikmet'in iftira attığını ifade eden Yasin, Berna'nın kendisini desteklediğini söyledi.

Yasin, Hikmet'i kastederek kendisine hakkını helal etmediğini söyledi.

Yaptığı açıklamaya rağmen rahatlayamayan Yasin, Hikmet'e doğru yürüdü. Yasin'in bu hareketi nedeniyle ortam bir anda gerildi.

Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girdi. Bu sırada ekranda 'görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı.

Yasin - Hikmet kavgası ile ilgili Survivor'ın 22 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklamada bulundu.

Acun Ilıcalı, Yasin'in ekibin bir kısmı konseyi terk ettikten sonra Hikmet'in yanına giderek tepki gösterdiğini ve saldırı hareketine geçtiğini söyledi. Acun Ilıcalı bu açıklamasının ardından Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz'a söz verdi.

Yasin, Acun Ilıcalı ve ekibinden yaptığı davranış dolayısıyla özür diledi. Kendisine erzak konusunda iftira atıldığını söyleyen Yasin Obuz, izleyenlerden de özür diledikten sonra kavga ettiği için haksız olduğunu söyledi.

Potada olmasına karşın oylama yapıldığı sırada kendisi hakkında açıklama yapan Hikmet'in erzak ile ilgili iftira attığını iddia eden ve bu durumu kaldıramadığını söyleyen Yasin Obuz yine de mağdur gibi görünmek istemediğini vurguladı.

Yasin Obuz, "Ben kavga ettiğim için haklıyım demiyorum. Ama bir insanın üzerine bu kadar da gelinmez" dedi.

Yasin'in kendisini savunmasının ardından Acun Ilıcalı, Hikmet'in açıklamasını dinlemek istedi.

Söz alan Hikmet, "Oylama bittikten sonra halkın adeletine güvenen Yasin üzerime yürüyerek aileme ve şahsıma hakaretler savurarak bana saldırdı. Keşke bunlar olmasaydı. Keşke Yasin halka güvendiği kadar, kendisine de güvene bilseydi." dedi.

Lafı uzatmak istemediğini söyleyen Hikmet Tuğsuz, "Size ve ekibinizin adaletine güveniyorum. Bu durumlardan hoşlanmıyorum. Benim de ailem izliyor. Bu durumlara düşmek istemiyorum" dedi.

Yasin Obuz, Hikmet Tuğsuz konuşurken "Lafı nasıl çeviriyor baksana" diyerek söylendi.

Yasin, Hikmet ile arasının bir dönem iyi olduğunu ama artık bozulduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Hikmet'e dönerek " Kavgada senin de temasların oldu mu?" diye sordu.

Hikmet "Ben de buraya kadar doldum. Hiçbir erkek bu sözleri kabul etmez. Sokaktan geçen kişi bu sözleri duysa dayak yiyeceğini bilmesine karşın yine saldırır. Sıcak temas sağlandıktan sonra direkt saldırı pozisyonuna geçtim. Hiçbir şekilde ağzımdan küfür çıkmadı" dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacıların kavgayı ayırmasına karşın Hikmet'in sonradan saldırıya geçtiğini söyledi.

SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı diğer yarışmacıların konuya ilişkin yorumunu dinledikten sonra aldıkları kararı açıkladı.

Acun ılıcalı Yasin'e ilişkin aldıkları kararı şöyle açıkladı:

"Yasin, senin gösterdiğin sebepler solundaki ve sağındaki 15'er yarışmacının hemen hemen hepsinin Survivor'da yaşadığı sebepler. Senin sebep diye ortaya koyduğun şey farklı değil. Hikmet'e saldırdın. Oyun alanlarında benze şeyler olduğu zaman oyun sırasında görmezden gelebiliyoruz. Anlık şeyler. Ama konseydeki konuşmadan 15 dakika geçtikten sonra Hikmet'e sözlü ve fiziki saldırıda bulundun. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu yaptığın hareket Survivor'la hiç bağdaşmayan bir hareket. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden maruz kalacaksın. Kaldırabilir misini dayanabilir misin? Bunları iyi düşün. Ayrılma fikrini değerlendirebilirsin. Kendi rızanla bırakmak istersen bizim açımızdan sakıncası yok" dedi.

SURVİVOR HİKMET NE CEZA ALDI?

Hikmet ile ilgili de açıklamada bulunan Acun ılıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Seni haklı bulmama rağmen yaptırım uygulamamız gerekiyor. Sen de 2 ödülden maruz kalacaksın. Bunun sebebi Adem'in ve Sema'nın arbedede darbe alması."

Acun Ilıcalı, tekrar Yasin'e dönerek Survivor'a devam etmek isteyip istemediğini sordu.

Yasin bunun üzerine "Hepimiz için bir hedef için buraya geldik. Burada kalmak istiyorum. Cezam 6 ödül değil 10 ödül olsa da burada kalmak istiyorum. Yapacak bir şey yok." dedi.

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi.

3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, çok sayıda yarışmada başarılar elde etmiştir. Milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirilen Hikmet Tuğsuz, hentbol, futbol, triatlon, voleybol gibi branşlarda da oynadı. Tuğsuz, Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapmıştır.

Hikmet Tuğsuz daha önce Survivvor 2019'da da yarıştı. Suvivor'ın 2019 yılında ekrana gelen sezonuna katılan Hikmet Tuğsuz, yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

