Acun Ilıcalı Survivor'a nasıl gelecek? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında açıkladı

Jüri üyelerinin tüm ısrarlarına rağmen ser verip sır vermeyen Acun Ilıcalı, bu defa farklı bir sahnede Survivor’a gelceğini duyurdu. Peki Acun Ilıcalı bu yıl Survivor’a nasıl gelecek? Hangi araçlarla gelecek…
O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında konuşan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor’a çok farklı bir sahne ile gireceğini söyledi. Her yıl ilgi çeken araçlarla Survivor’a gelerek yarışmayı başlayan Ilıcalı, O Ses Türkiye sahnesinde yaptığı açıklamasında bu yıl farklı bir format ile Survivor’a geleceğini bildirdi.
Ser verip sır vermeyen Ilıcalı, ‘’15 Ocak’ı bekleyin’’ dedi…
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının final yapmasının ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı..
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor 2022'nin başlayacağı tarihe odaklanmıştı.
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
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