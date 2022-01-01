Acun Ilıcalı Survivor'a nasıl gelecek? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında açıkladı

Jüri üyelerinin tüm ısrarlarına rağmen ser verip sır vermeyen Acun Ilıcalı, bu defa farklı bir sahnede Survivor’a gelceğini duyurdu. Peki Acun Ilıcalı bu yıl Survivor’a nasıl gelecek? Hangi araçlarla gelecek…

ACUN ILICALI SURVİVOR’A NASIL GELECEK?

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında konuşan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor’a çok farklı bir sahne ile gireceğini söyledi. Her yıl ilgi çeken araçlarla Survivor’a gelerek yarışmayı başlayan Ilıcalı, O Ses Türkiye sahnesinde yaptığı açıklamasında bu yıl farklı bir format ile Survivor’a geleceğini bildirdi.

Ser verip sır vermeyen Ilıcalı, ‘’15 Ocak’ı bekleyin’’ dedi…

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de, önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının final yapmasının ardından TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı..

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor 2022'nin başlayacağı tarihe odaklanmıştı.

SURVİVOR ALL STAR 15 OCAK'TA BAŞLIYOR

Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.

Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz



