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Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Ayça Çağla Altunkaya'ya da teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 02:35 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin büyük finali İstanbul Galataport'ta yapıldı. 14 Temmuz Salı günü canlı yayında ekrana gelen finalde Survivor şampiyonu ise Cemal Can oldu. Finalde Survivor'a emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da unutmadı. "Çağla hanıma da teşekkür ediyorum" diyen Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da gülümseyerek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Ayça Çağla Altunkaya'ya da teşekkür etti

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, aylarca Dominik'teki Survivor çekimlerinde birlikte bulunmuşlardı. İkili geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geri dönmüşlerdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Ayça Çağla Altunkaya, Survivor finalini de Galataport'tan izledi.

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Acun Ilıcalı'nun büyük kızı Banu Ilıcalı ile yan yana oturan Ayça Çağla Altunkaya final heyecanını yaşadı. Survivor'da emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, kızı Banu ile sevgilisi Ayça Çağla'yı da unutmadı.

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Acun Ilıcalı, canlı yayında Ayça Çağla Altunkaya'ya teşekkür etti. Altunkaya ise Acun'u gülümseyerek selamladı.

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