MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

02.09.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturması için bomba bir isme teklif götürdü. İddialara göre; yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna çok konuşulacak bir ismi katmak için harekete geçti.

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Pandemi nedeniyle ekrana getirilmeyen TV8'in fenomen programlarından olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağı yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu.

Snob Magazin’in haberine göre; Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

1041282246_0_0_1201_676_1920x0_80_0_0_0a2c4ffcdcf2a954fb7fa0323c25e7b8

Haluk Levent'in Ilıcalı'nın teklifine henüz bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi.

COVİD-19'A YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye yararı dokunan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yinede birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" dedi.

Haluk Levent koronavirüse yakalandı! &quot;İnanamıyorum&quot;Haluk Levent koronavirüse yakalandı! "İnanamıyorum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
Ebru Şahin lavanta tarlasında poz verdiEbru Şahin lavanta tarlasında poz verdi
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan haluk , sende melek oldun ya..
haluk bu acunun teklifini kabul edersen adam değilsin
yakışır vede yaraşır.ama acuna gitmesin

En Çok Okunan Haberler

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı her şeyi itiraf etti

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı her şeyi itiraf etti

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Olay Hadise iddiası! "Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti"

Olay Hadise iddiası! "Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti"

Kızlarını öldüren imam cezaevinde intihara teşebbüs etti

Kızlarını öldüren imam cezaevinde intihara teşebbüs etti

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Antalya'da korkunç olay!

Antalya'da korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı 'Yok artık' dedirtti

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı 'Yok artık' dedirtti

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.