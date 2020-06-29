MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın deniz keyfi!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın deniz keyfi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Alaçatı'da yazın tadını çıkarıyor. Bir süredir sevgili olan ve birbirlerinden ayrılmayan çift koyda yüzmeye gitti.

Acun Ilıcalı, önceki gün Çeşme Alaçatı’da sürat motorunda görüntülendi. Bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı sevgilisini yanından ayırmıyor.

Karantina sürecinde de birlikte Dominik'te kalan ikili şu sıralar Türkiye'de deniz keyfi yapıyor. Geçtiğimiz gün görüntülenen çift, Ilıcalı'nın sürat teknesine binip bir koyda denize girdi. Ilıcalı daha sonra akşam üzeri bir mekana giderek yemek yedi.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Ayça Çağla Altunkaya'dan ilginç yorumAcun Ilıcalı'nın canlı yayınında Ayça Çağla Altunkaya'dan ilginç yorum

Yemek sonrası Ilıcalı ve sevgilisi misafirlerini evinde ağırladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

'İnsanlara yapılan korona aşı testleri başarılı oldu'

'İnsanlara yapılan korona aşı testleri başarılı oldu'

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix: Eurovision filminin oyuncuları, konusu

Netflix: Eurovision filminin oyuncuları, konusu

Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin'in makyajsız hali çok konuşuldu

Estetikle gündem oluyordu! Makyajsız hali çok konuşuldu

Müge Anlı'dan olaylı yayına açıklama! Canlı yayında üzerine mi yürüdü?

Olaylı yayına açıklama! Canlı yayında üzerine mi yürüdü?

Özge Borak'tan bikinili paylaşım! 'Karpuz hüpleteceksin'

Bikinili paylaşım! 'Karpuz hüpleteceksin'

Reyting sonuçları: 28 Haziran AB ve total reyting sıralaması

İşte haftanın en çok izleneni...

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Cedi Osman da açıklama yaptı! Ebru Şahin kimdir?

Hercai'nin güzeli gündeme bomba gibi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.