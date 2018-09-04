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Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda olmadığını açıklamasının ardından Acun Ilıcalı ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu. Ilıcalı ve Tilbe, Twitter'dan birbirlerine teşekkür ederek sıcak mesajlar verdi.

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

O ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon juri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı, "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştı.

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Bu olayın yaşanmasının ardından Yıldız Tilbe ile Acun Ilıcalı'nın arasında problem olduğu dedikoduları çıkmıştı. Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı bu dedikodulara son noktayı yine sosyal medya üzerinden koydu.

BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER
Yıldız Tibe'nin Twitter hesabından yaptığı, "Acun Ilıcalı ve Acun medya çalışanlarınaçok teşekkür ederim. Çalıştığım süre boyunca 1 dediğimi 2 etmediler . Kim ne derse desin Acun Ilıcalı çok iyi bir patron , çalışanları da arı gibi çalışkan, hepsi." açıklamasına yine Twitter üzerinden Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı, Tilbe'ye, "Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen birkaç sanatçısından biri olmanda sanatın kadar yüreğinin de büyük etkisi var. O Ses Türkiye'ye katkılarından dolayı biz teşekkür ederiz." dedi.

yıldız

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Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı o ses türkiye TV8

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