Acun Ilıcalı'yı kızdıran Survivor finali iddiası! "Birisi sahte bir belge uydursun..."

Survivor'da 5.5 ay süren mücadele sonunda, Cemal Can Canseven dün gece 2020 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdırdı. Büyük gecenin sonunda, Survivor SMS oylamasında Barış’ın Cemal Can’dan daha çok oy aldığını gösteren sahte belge sosyal medyada yayıldı. Barış'ın Cemal Can'dan daha fazla oy alarak şampiyon olduğunu iddia eden kullanıcılar, Twitter'da ''Tv8NoterSonucu BarışŞampiyon'' etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, iddialarına yanıt verdi. Ünlü televizyoncu paylaşımında, "Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım..." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı paylaşılan belgenin sahte olduğunu söyleyerek ''Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :) #Survivor2020.'' açıklamasında bulundu.





