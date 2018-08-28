MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan ünlü milyardere İstanbul daveti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la geçtiğimiz hafta Çeşme’de bir araya geldi.

Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, yaklaşık 1 saat görüştü.

Acun Ilıcalı'dan ünlü milyardere İstanbul daveti

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Salinas ve ailesini evinde ağırlayan Acun ılıcalı buluşma fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.
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"Sevgili Ricardo, seni ve aileni Çeşme’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.Türkiye’ye olan sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu ediyor.En kısa zamanda İstanbul’da görüşmek üzere.. "
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62 yaşındaki Salinas’ın önümüzdeki günlerde yatıyla İstanbul'a gelmesi bekleniyor....
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Acun Ilıcalı ünlü milyarder Ricardo Salinas

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