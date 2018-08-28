Acun Ilıcalı'dan ünlü milyardere İstanbul daveti

Salinas ve ailesini evinde ağırlayan Acun ılıcalı buluşma fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.

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"Sevgili Ricardo, seni ve aileni Çeşme’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.Türkiye’ye olan sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu ediyor.En kısa zamanda İstanbul’da görüşmek üzere.. "