Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, yaklaşık 1 saat görüştü.
Acun Ilıcalı'dan ünlü milyardere İstanbul daveti
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Salinas ve ailesini evinde ağırlayan Acun ılıcalı buluşma fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.
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"Sevgili Ricardo, seni ve aileni Çeşme’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.Türkiye’ye olan sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu ediyor.En kısa zamanda İstanbul’da görüşmek üzere.. "
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62 yaşındaki Salinas’ın önümüzdeki günlerde yatıyla İstanbul'a gelmesi bekleniyor....
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