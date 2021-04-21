Acun, İsmail Balaban'ın gözünün yaşına bakmadı! Diskalifiye dışındaki en ağır cezayı verdi

Survivor, ekranların en çok izlenen yarışma programı olmaya devam ediyor.

İSMAİL BALABAN'A AĞIR CEZA!

TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye 2021'nin 20 Nisan 2021 Salı günü ekrana gelen son bölümünde yapılan eleme konseyine, İsmail Balaban'a verilen ceza damgasını vurdu.

YASAK OLMASINA RAĞMEN YEMEK YEDİ! Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, yapılan uyarılara rağmen yiyen İsmail'e programda tarihi bir ceza verildi.

KAMERA KAYITTAYDI Konseyde olayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini anlattı. Ilıcalı, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor.

İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor. Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" şeklinde konuştu.

İsmail Balaban ise, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim.

"YEMEDİĞİM İÇİN DEĞİL, YEDİĞİM İÇİN CEZA ALAYIM" Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim. Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim" diyerek savunmada bulundu.