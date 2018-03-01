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Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Acun Medya binasına ek yeni bir bina satın aldı. Ilıcalı'nın satın aldığı yer, İstanbul'un en lüks ofis projelerinden biri olarak biliniyor.

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Türkiye'deki reyting başarısının ardından dünyaya açılma kararı alan Acun, Levent'teki mevcut binaya sığamayınca ultra lüks yeni bir iş yeri satın aldı.

TADİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Emlakeki.com’un ulaştığı bilgilere göre; Acun yeni bina için tercihini, Seba Office Boulevard projesinden yana kullandı.

YURT DIŞI YAPIMLARI İÇİN ALDI
Yeni ofiste Acun'un yurt dışında yaptığı programları yürüten 300 ila 350 arasında değişen çalışanın bulunacağı gelen haberler arasında. Acun Medya binası ile yeni binanın arasında bulunan mesafe ise 1,5 kilometreye yakın.

İSTANBUL'UN EN LÜKS PROJELERİNDEN
Seba İnşaat tarafından yapılan proje İstanbul'un en lüks ofis projelerinden biri olarak biliniyor. Spor salonlarından restoranlara, geniş toplantı salonlarından spa merkezine kadar her türlü lüksün sunulduğu proje için Acun'un ne kadar ödediği ise henüz bilinmiyor.

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Acun Medya Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
beyin uyutma programları sayesinde gelen korkunç para .
VERGİ BEYANINI ARAŞTIRAN BİR BABA YİĞİT ÇIKAMAZ Kİ;
BU FİNANSMANIN KAYNAĞI KİM? TV LERİNDE REKLAMDA YOK..
ne para varmış arkadaş
ACUN HAYAT SANA GÜZEL
programlarını seyrettikçe acunpara kazanmaya vede mal mülk edinmeye devam ediyor.
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