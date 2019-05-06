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Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, tezgahta kilosu 15 ila 180 TL arasında alıcı buluyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma, tezgahta kilosu 15 ila 180 TL arasında alıcı buluyor. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ancak yüksek fiyatı nedeniyle genellikle tane ile almayı tercih ettiği Acve hurmasının adedi ise 1 buçuk liradan satılıyor.
Nevşehir’de başlayan Ramazan ayı hareketliliğinde vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği ürünlerin başında hurma geliyor. Ramazan ayının simgesi haline gelen hurmanın bu ay içerisinde çok fazla tüketildiğini belirten hurma satıcısı Mehmet Filizli, kilosu 15 TL’den başlayan hurma fiyatlarının 150 TL’ye kadar yükseldiğini söyledi.
Mehmet Filizli, satılan hurmalar arasında Acve hurmasının ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Halk arasında ’Peygamber hurması’ olarak da bilinen Acve hurmasının en büyük özelliğinin tohumlarının Peygamber Efendimiz tarafından dikilmesi olduğunu ifade eden Filizli, “Acve hurmasını yıl boyu satıyoruz. Ama acve hurması malumunuz bütün hurmalarda olduğu gibi Ramazan ayında da biraz fazla talep görüyor. Şuanda acve hurmasının kilosu bizde 150 liradır. Acve hurmasını tane ile de satıyoruz. Acve hurmasının tanesi 1,5 ila 2 lira arasında değişiyor. Özellikle yeni doğan çocuklar için tane olarak talep ediliyor. Bunları da müşterilerimizin talepleri doğrultusunda o şekilde hazırlıyoruz. Acve hurmamız üzerinde hadisi şerif bulunduran Peygamber Efendimizin kendi eliyle diktiği ağacın soyundan gelir. Acve hurması şifa hurmasıdır. Peygamber Efendimiz günde 7 tane acve hurması tüketene zehir ve sihir uğramaz buyurmuştur. Acve hurmamız özellikle çocuklar için, yeni doğum yapmış kadınlara ve özellikle ruh hastalarına şifa olarak tüketilir. Normal hurmalardan maneviyat olarak farklıdır ve tat olarak da daha değişiktir” şeklinde konuştu.

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor

Acve hurmasının tanesi 1,5 TL’den satılıyor
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