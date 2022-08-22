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İsim ve soyisim değiştirmek isteyenler dikkat! Müjdeli haber geldi: Bundan sonra e-Devlet üzerinden...

22.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvuruları ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceği bildirildi. İşte detaylar...

İsim ve soyisim değiştirmek isteyenler dikkat! Müjdeli haber geldi: Bundan sonra e-Devlet üzerinden...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

BUGÜNE KADAR 134 BİN 818 KİŞİ ADINI DEĞİŞTİRDİ

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet isim soyisim
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