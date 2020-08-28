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Ada çayı tüketenler dikkat! Bunları bilmiyorsunuz... Cilt, kas, kalp, solunum ve...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2020 09:06 | Son Güncelleme

Hem geleneksel hem de modern tıpta oldukça çok yararlanılan ada çayı birçok rahatsızlığa iyi gelir. Beş bini aşkın çeşidi bulunan ada çayı genellikle Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Beyaza yakın renkli ve tüylü yapraklara sahip ada çayı; ilaç yapımında etken madde, yemeklerde baharat olarak kullanılır ya da çay olarak tüketilir.

Ada çayı tüketenler dikkat! Bunları bilmiyorsunuz... Cilt, kas, kalp, solunum ve...

Kimi bölgelerde acı elma otu ve diş otu adları ile de bilinen ada çayı, birçok farklı renkte çiçek açar. Aromatik kokusu ile birlikte yumuşak ve hoş bir tadı bulunur. İçerisinde K, B3, B6, B9, A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, manganez, magnezyum, potasyum ve bakır minerallerini de barındırır. İshalden soğuk algınlığına, ruhsal problemlerden menopoz şikayetlerine kadar birçok hastalık için şifa kaynağı olarak bilinir.

ADA ÇAYININ MUCİZEVİ FAYDALARI!

  • Diş eti iltihabı, ağız yaraları ve ağız ülserine iyi gelir. Ayrıca diş beyazlatma özelliği de bulunur.

  • İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı tedavide yardımcı olur.

  • Menopozun aşırı terleme, sıcak basmaları, sinir gibi belirtilerini azaltır.

  • Akne, egzama ve sedef hastalığına karşı cildi korur.

  • Adet düzensizliği, adet dönemi ağrıları ve adetten kesilme gibi şikayetleri azaltır.

  • Hazımsızlığı azaltır. Gaz sorunlarını ve ishali giderir. Bağırsak ve mide spazmlarına karşı etkisi bulunur.

  • Bağırsakta enfeksiyon ve iltihap oluşumu gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

  • Sakinleştirici ve kaygı giderici özelliği barındıran ada çayı, depresyon ve strese karşı da kullanılır.

  • Solunum yollarında yaşanan mukoza tıkanıklığı sorununu gidermeye destek olur.

  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan halsizliği azaltır.

  • Solunum yolu enfeksiyonlarına engel olur. Boğaz ağrısını geçirir.

  • Astım, bronşit ve gut şikayetlerinden kaynaklanan sorunları azaltır.

  • Hafif düzeyli alzhemier hastalığının belirtilerini gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda hafızayı güçlendirir.

  • Düzenli kullanım kötü kolesterol ve diyabete karşı iyileştirici etkisi bulunur.

  • Cilt üzerindeki yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesini sağlar.

  • Cilt çatlakları ve yaralarına karşı iyileştirici etkisi bulunur.

  • İçerisindeki güçlü antioksidanlar sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

  • Kaslardaki gerginliği azaltır.

  • Dikkat bozukluğu ve dağınıklığını engeller. Yetişkinlere uyanıklık ve enerji verir.

  • Romatizma kaynaklı iltihaplanmalarına iyi gelir.

  • Mide ağrısı ve yanması gibi şikayetleri yatıştırır.

  • Antioksidan içeriği nedeniyle toksinlerin atılmasını sağlar ve zehirlenmeyi engeller.

  • Karaciğer yağlanmasının önüne geçer, karaciğerin sağlıklı işlemesini sağlar.

  • Safra kesesi taşlarını temizleyici etkisi bulunur.

    • Ada çayı her ne kadar şifalı olsa da hamileler, emziren anneler, altı yaşından küçük çocuklar, ameliyat olacak ya da olmuş kişiler, kronik şikayetleri bulunanların tüketmesi çeşitli sorunlar doğurabilir. Bu nedenle uzak durmaları önerilir.

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