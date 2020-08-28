Ada çayı tüketenler dikkat! Bunları bilmiyorsunuz... Cilt, kas, kalp, solunum ve...

Kimi bölgelerde acı elma otu ve diş otu adları ile de bilinen ada çayı, birçok farklı renkte çiçek açar. Aromatik kokusu ile birlikte yumuşak ve hoş bir tadı bulunur. İçerisinde K, B3, B6, B9, A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, manganez, magnezyum, potasyum ve bakır minerallerini de barındırır. İshalden soğuk algınlığına, ruhsal problemlerden menopoz şikayetlerine kadar birçok hastalık için şifa kaynağı olarak bilinir.

ADA ÇAYININ MUCİZEVİ FAYDALARI!