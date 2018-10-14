Ada görünümlü Pertek Kalesi göz kamaştırıyor

TUNCELİ (AA) - YUNUS OKUR - Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Yapılış tarihi bilinmeyen ve Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı kale, ilçenin en önemli değerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Murat Nehri'nin kıyısındaki tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerini adeta büyülüyor.

Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına da eşsiz güzellikler sunan mavi renkli suların ortasındaki kale, ilgi odağı oluyor.

Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkati çeken kaledeki tarihi güzellikler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Kalede, turizmin daha fazla canlandırılması amacıyla Tunceli Valiliği desteğiyle Pertek Kaymakamlığı ve Pertek Belediyesince yürütülen proje kapsamında tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek.