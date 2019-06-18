Ada Hapishanesinden Parlamentoya Bir ANC Militanının Hikayesi

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town açıklarındaki Robben Adası’na giden feribot, her gün yüzlerce kişiyi adaya taşıyor. Gidenlerin tamamı turist. Ziyaretin amacı, Apartheid rejimi döneminde siyasi mahkumların tutulduğu ve müzeye dönüştürülen hapishaneyi gezmek. Nelson Mandela başta olmak üzere ANC’nin birçok lideri bu cezaevinde yıllarca yattı.

Bunlardan biri de Ebrahim İsmail Ebrahim... 14 yaşında ANC’ye katılan Ebrahim, ANC’nin yasaklanması üzerine Mandela tarafından kurulan ‘Ulusun Mızrağı’ isimli silahlı kanada katıldı. Sekiz kez sabotaj eylemlerine katıldığını söyleyen Ebrahim, ‘Ama hiçbir zaman sivillere yönelik eylem yapmadım’ dedi.

1963 yılında yakalanan Ebrahim aldığı 15 yıl hapis cezasını çekmek üzere Robben Adası’na gönderildi. Mandela ile birlikte hapis yatan Ebrahim, günlerini taş kırarak geçirdi. 1979 yılında serbest bırakılan Ebrahim, Swaziland’a giderek burada çalışmaya başladı. Ancak 1986’da Güney Afrika güvenlik güçleri tarafından kaldığı ev basılarak, kaçırıldı. Sınırdan yasadışı yollarla geçirilerek ülkesine getirilen Ebrahim, çıkarıldığı mahkeme tarafından vatana ihanet suçundan 20 yıl hapse mahkum edildi. Yeniden Robben Adası’na gönderilen Ebrahim, 3 yıl daha burada kaldı. Daha sonra başka bir cezaevine nakledilen Ebrahim’in cezası üst mahkeme tarafından -kaçırılarak getirildiği için- bozuldu. Mandela’nın serbest bırakılmasının ardından, hemen bırakılmasını istediği isimlerden biri oldu. 1991’de serbest kalan Ebrahim, 1994 yılında parlamentoya seçildi. Hem müzakere süreci hem demokratik Güney Afrika’nın kurulmasında görev aldı. 1997 yılında Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Ebrahim, 2002’de istifa ederek, devlet başkan yardımcısının siyasi ve ekonomik müşaviri oldu. 2019’de yapılan seçimlerden sonra Başkan Jacob Zuma tarafından beş yıllığına Parlamento Konsey üyesi olarak atandı.