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Ada Masalı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Haziran, adalıların tepkisiyle karşı karşıya

05.08.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın yeni tanıtımında Haziran (Ayça Ayşin Turan), büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz'ın (Alp Navruz) sert tavrının yanı sıra adalıların da tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Haziran'ın yalan ve kötülük ağacını fark eden Poyraz'ın "Poyraz'a aşık oldum." yazısını gördükten sonra fikrini değiştirip değiştirmeyeceği ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 8. yeni bölümü 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek.

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Ada Masalı'nın yayınlanan yeni tanıtımında Poyraz, Haziran'ın adadan gitmesi için elinden geleni yapacağını söylerken Haziran, pes etmemekte kararlı olduğunu gösteriyor.

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Ada halkı Haziran'a sırtını dönerken genç kadını adada oldukça zorlu süreçler bekliyor. Tanıtımda Haziran'ın depoda kilitli kalması nefeslerin tutulmasına sebep olurken her şeye rağmen Poyraz'ın Haziran'ın yardım çağrısına yetişip yetişemeyeceği ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Masalı'nın son bölümünde bütün sırlar ortaya döküldü. Haziran'a (Ayça Ayşin Turan) artık bambaşka biriyle karşı karşıya kalacağının gözdağını veren Poyraz (Alp Navruz) tavırlarıyla Haziran'ı çileden çıkardı.

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Hakan'ın (Cem Anıl Kenar) ihanetini öğrenen Poyraz kendisini tutamazken Haziran'ın da bu işe dahil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

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Aralarında iş ilişkisinden öte bir şey olamayacağını Poyraz'a söyleyerek onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Haziran, bambaşka bir Poyraz'la tanışarak kıskançlık krizine girdi. Fabrikanın bilançolarının sızdırılmasında Hakan ve Haziran'ın parmağı olduğunu öğrenen Poyraz ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini ifade etmek için elinden geleni yapan Haziran'ın çabaları karşılıksız kaldı. Haziran'ın büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz başta olmak üzere adalıların Haziran'a karşı tavrının nasıl değişeceği merakla beklenirken dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz, kavga eden Zeynep ve Aliye'yi ayırmaya çalışırken Aliye, Haziran ve Poyraz'ın ilişki yaşamasına müsaade etmeyeceğini söylüyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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