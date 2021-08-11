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  4. Ada Masalı 9. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran'dan sert tepki!

Ada Masalı 9. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Haziran'dan sert tepki!

11.08.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 8. son bölümüyle ekrana geldi. Ada Masalı'nın 9. yeni bölüm ön izleme sahnesi de son bölümün ardından yayınlandı. Ada Masalı ön izleme sahnesinde Haziran ve İdil'in konuşması dikkat çekiyor. İdil'in "Bu nikahı engellememiz lazım" sözlerine itiraz eden Haziran tepkisini ortaya koyuyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 9. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 8. yeni bölümü 10 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur.

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Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer.

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Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır.

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Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.

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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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