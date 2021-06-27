Ada Masalı dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Haziran ve Hakan arasında Poyraz gerginliği

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın yeni bölümü 29 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek.

ADA MASALI'NDA NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz'ın otelinde gerçekleşecek nişan partisinin hazırlıkları ve telaşı sürerken Melisa'nın (Merve Nur Bengi) adanın yeni sakinlerinin eninde sonunda adadan gideceğine ancak onların ardında kalan adalıların artık aynı insanlar olmayacağına dair söylediği sözler Poyraz'ı etkiliyor.

Hakan ise yine ortalığı karıştırmanın planlarını yapıyor. Hakan ile Haziran'ın karşı karşıya geldiği ve tartıştığı anlara tanık olan İdil, ikilinin Poyraz'dan bir şey sakladığının farkına varırken bu durumu ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacağının da sinyallerini veriyor.

Tanıtımda Haziran'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar gözlerden kaçmazken genç kadının yardımına yine Poyraz koşuyor.



'Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor.



