Yaz dizileri ekranlara gelmeye başladı. "Ada Masalı" dizisi yakın zamanda Star ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yayınlanan fragmanın ardından dikkat çeken Ada Masalı dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşacak. Dizi; Sema Ergenekon, Yelda Eroğlu tarafından kaleme alınacak. Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'de Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ada Masalı dizisinin 15 Haziran Salı günü Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı açıklandı. Dizi 20.00'da seyircilerle buluşacak.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ada Masalı 1. bölüm konusu aşağıdaki gibidir:

Haziran, hayal ettiği Tokyo'daki pozisyon için patronuyla konuşur. Ancak isteğinin gerçekleşmesi için patronuna yardım etmesi gerekir. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmak zorunda kalacaktır.

Arazi'ye giden Haziran, Poyraz ile tanışır. Poyraz, Haziran'ı turist kafilesiyle birlikte fabrikadan yollamaya çalışır. İyi bir şekilde tanışmayan ikili birbirine gıcık olur. Patronunun talep ettiği bilgiye ulaşan Haziran geri döner. Yolculuk esnasında uzun zamandır görmediği teyzesine rastlar.