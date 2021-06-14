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Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

14.06.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda ekranlarda seyirciyle buluşacak Ada Masalı dizisi hakkında araştırma yapılıyor. "Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?" , "Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yaz dizileri ekranlara gelmeye başladı. "Ada Masalı" dizisi yakın zamanda Star ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yayınlanan fragmanın ardından dikkat çeken Ada Masalı dizisinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşacak. Dizi; Sema Ergenekon, Yelda Eroğlu tarafından kaleme alınacak. Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'de Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

ADA MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ada Masalı dizisinin 15 Haziran Salı günü Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı açıklandı. Dizi 20.00'da seyircilerle buluşacak.

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ada Masalı 1. bölüm konusu aşağıdaki gibidir:

Haziran, hayal ettiği Tokyo'daki pozisyon için patronuyla konuşur. Ancak isteğinin gerçekleşmesi için patronuna yardım etmesi gerekir. Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmak zorunda kalacaktır.

Arazi'ye giden Haziran, Poyraz ile tanışır. Poyraz, Haziran'ı turist kafilesiyle birlikte fabrikadan yollamaya çalışır. İyi bir şekilde tanışmayan ikili birbirine gıcık olur. Patronunun talep ettiği bilgiye ulaşan Haziran geri döner. Yolculuk esnasında uzun zamandır görmediği teyzesine rastlar.

Vapuru kaçıran Haziran, Ada'da kalmak zorundadır. Olayların hızına yetişemeyen Haziran kendini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulur. Yaşadıklarının sonucunda patronu tarafından oyuna getirildiğini farkına varır.

Poyraz'a zarar verdiğini anlayan Haziran, neden olduğu hatayı düzeltmek ister. Bu hatayı düzeltmek için Poyraz'a bir teklif yapmayı planlar.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ada Masalı dizisinin oyuncularının isimleri aşağıda verilmiştir:

Ayça Ayşin Turan
Alp Navruz'un
İpek Tenolcay
Nihan Büyükağaç
Bülent Çolak
Cem Anıl Kenar
Beril Pozam
Özge Demirtel
Rami Narin
Eylül Ersöz ve Bedia Ener

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Ada Masalı dizisi
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