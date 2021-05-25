Ada Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın yayın günü belli oldu. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’, 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da…

‘Ada Masalı’ için geri sayım başladı. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’, romantik atmosferiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

Çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alan ‘Ada Masalı’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.





