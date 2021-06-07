Ada Masalı'nın başrolü Alp Navruz ile sevgilisi Ebru Şam'ın arasına kara kedi girdi!

Yakın zamanda yeni dizisi Ada Masalı ile izleyici karşısına çıkması beklenen başarılı oyuncu Alp Navruz'un aşk hayatı sallantıda. Aşk Laftan Anlamaz, Fazilet Hanımın Kızları gibi başarılı yapımlarda rol alarak yıldızı parlayan oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Çiftin sosyal medyadan karşılıklı olarak takipten çıkması da iddiaları güçlendirdi.