Ada Masalı'nın başrolü Alp Navruz ile sevgilisi Ebru Şam'ın arasına kara kedi girdi!

Yakın zamanda yeni dizisi Ada Masalı ile izleyici karşısına çıkması beklenen başarılı oyuncu Alp Navruz'un aşk hayatı sallantıda. Aşk Laftan Anlamaz, Fazilet Hanımın Kızları gibi başarılı yapımlarda rol alarak yıldızı parlayan oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Çiftin sosyal medyadan karşılıklı olarak takipten çıkması da iddiaları güçlendirdi.
Alp Navruz ile sevgilisi Ebru Şam'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor!
Son zamanlarda yeni projesi 'Ada Masalı' ile adından söz ettiren oyuncu Alp Navruz hakkında yeni bir iddia öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere yansıyan Alp Navruz ile Ebru Şam çiftinin ayrıldığı iddia edildi.
Yaklaşık 1.5 yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.
'Ada Masalı' dizisinde Poyraz karakterine hayat verecek olan Navruz ile Şam'ın sosyal medyada birbirini takip etmemesi, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Öte yandan 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile oyuncunun, evlilik planı yaptığı konuşuluyordu.
Ebru Şam kimdir?
Ebru Şam, 18 Ağustos 1990 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde bir Türk ailenin kızı olarak doğmuştur. Annesi Akasya Döndü Çelen, babası Özcan Şam'dır. Esra Şam adında bir de kız kardeşi vardır. Babası sigortacı, annesi ise ofis yöneticisidir
Rol Aldığı dizi ve filmler
*Adanalı
*Doktorlar
*Gecekondu
*Fatih Harbiye
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