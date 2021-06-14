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Ada Masalı’nın Biricik’i Özge Demirtel kimdir? Özge Demirtel kaç yaşında?

14.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ada Masalı’nda Biricik karakterine hayat veren Özge Demirtel’in kim olduğu son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’a eşlik eden Özge Demirtel, daha önce bir dizide rol almadı. Demirtel’in ilk televizyon dizisi olan Ada Masalı ise şimdiden çok konuşuluyor.

Star TV’nin yeni yaz dizisi Ada Masalı’nda Haziran karakterinin en yakın arkadaşı olan Biricik’e hayat veren Özge Demirtel, daha önce Gökhan Türkmen’in “Sır” adlı klibinde rol almıştır. Bunun dışında bir televizyon dizisi geçmişi olmayan Demirtel, ilk deneyimini Ada Masalı dizisi ile elde ediyor. Peki Ada Masalı’nın Biricik karakteri Özge Demirtel kimdir?

Özge Demirtel Kimdir?

Özge Demirtel, 25 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
İlk oyunculuk deneyimini Gökhan Türkmen’in ‘Sır’ adlı video klibi ile yaşamıştır.
Kariyerine oyunculuk alanında sürdürmek isteyen Özge Demirtel, bu alanda eğitimler almıştır.
Yüzmeyi, dalmayı ve hayvanları çok sevdiğini söylemektedir.
Şimdilerde ise Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Ada Masalı’ adlı dizide Biricik karakterine hayat veriyor.

Ada Masalı dizisi konusu

Ada Masalı dizisi konusu
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti.
Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Gökhan Türkmen Ada Masalı dizisi
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