Ada Masalı’nın Biricik’i Özge Demirtel kimdir? Özge Demirtel kaç yaşında?

Star TV’nin yeni yaz dizisi Ada Masalı’nda Haziran karakterinin en yakın arkadaşı olan Biricik’e hayat veren Özge Demirtel, daha önce Gökhan Türkmen’in “Sır” adlı klibinde rol almıştır. Bunun dışında bir televizyon dizisi geçmişi olmayan Demirtel, ilk deneyimini Ada Masalı dizisi ile elde ediyor. Peki Ada Masalı’nın Biricik karakteri Özge Demirtel kimdir?