Ada Masalı’nın Hakan karakteri Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında?

Cem Anıl Kenar, birçok dizi ve filmde rol alan başarılı bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Daha yayınlanmaya başlamadan oldukça ilgi çeken Ada Masalı dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Cem Anıl Kenar, dizide Hakan karakterine hayat veriyor. Birçok filmin kadrosunda da kendisine yer bulan oyuncu Kenar’ın hayat hikayesi ise merak ediliyor.