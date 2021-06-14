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  4. Ada Masalı’nın Hakan karakteri Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında?

Ada Masalı’nın Hakan karakteri Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında?

14.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Anıl Kenar, yaz sezonunda Star TV ekranlarında izleyici karşısına geçen Ada Masalı dizisinde, Hakan karakterine hayat veriyor. Daha önce birçok reklam filmi ve dizide rol alan Cem Anıl Kenar, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinden tanıdığımız Cem Anıl Kenar, işletme mezunudur. Cem Anıl Kenar, kamera karşısına ilk defa Hayat Şarkısı dizisi ile geçmiştir.

Cem Anıl Kenar, birçok dizi ve filmde rol alan başarılı bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Daha yayınlanmaya başlamadan oldukça ilgi çeken Ada Masalı dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Cem Anıl Kenar, dizide Hakan karakterine hayat veriyor. Birçok filmin kadrosunda da kendisine yer bulan oyuncu Kenar’ın hayat hikayesi ise merak ediliyor.

Cem Anıl Kenar Kimdir?

Cem Anıl Kenar, 9 Eylül 1990 yılında Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde tamamladıktan sonra 2012 – 2013 döneminde ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun oldu.
Cem Anıl Kenar, 2013 - 2014’te Binghamton University Business Administrations New York ‘ta öğrenimine devam etti.
İleri düzeyde İngilizce dili bilen, Eskrim ODTÜ ve Amerikan Futbolcu, ODTÜ Boks dalında Lisanslı Sporcu olarak başarılı bir kariyere sahiptir. Yakışıklı oyuncu aldığı tüm spor eğitimlerinin ardından oyunculuk alanına yönelmiştir.
İlk televizyon deneyimini Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Hayat Şarkısı adlı dizi ile yaşamıştır. Kenar, Hayat Şarkısı dizisinde Kaya karakterinin gençliğine hayat vermiştir.
Cem Anıl Kenar, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.
Günümüzde Star TV'de ekranlara gelen yaz dizisi Ada Masalı'nda Hakan karakterine hayat vermektedir.
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Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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