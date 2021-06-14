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  4. Ada Masalı’nın Nehir’i Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında?

Ada Masalı’nın Nehir’i Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında?

14.06.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunun gelmesiyle beraber pek çok sezonluk dizi final verdi. Sezonluk dizilerin final kararının ardından ise televizyon ekranlarında birçok yaz dizisi başladı. Bunlardan biri de Star TV’de yayın hayatına başlayan Ada Masalı dizisi oldu. Ada Masalı dizisinde Nehir karakterine hayat veren Eylül Ersöz ise son zamanların en çok aranan isimleri arasında yer aldı. Peki Eylül Ersöz kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Ada Masalı’nda Nehir karakterine hayat veren Eylül Ersöz, birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisinde başrol Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’a eşlik eden Eylül Ersöz, ilk dizi deneyimini Gülperi dizisi ile yaşadı.

Eylül Ersöz Kimdir?

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Lise eğitiminin ardında oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk dizi deneyimi "Gülperi" dizisinde oynadığı Zeliha karakteri ile olmuştur.
"Gülperi" adlı dizi de Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır.
2021 yılında ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Ada Masalı dizisinde ise Nehir karakteri için kamera karşısına geçmiştir.

Ada Masalı dizisi konusu

Ada Masalı dizisi konusu
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti.
Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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