Ada parsel sorgulama: Ada parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu kadastro ada parsel sorgulama

Gayrimenkul alanında en sık kullanılan ifadelerin başında, ada, pafta, parsel gibi terimler yer alır. Çok sık karıştırılsa da bu terimlerin her biri ayrı bir tanıma sahiptir. Örnek olarak parsel; imar ve tapu yasaları gereğince üzerinde tek bir yapı kurulacak şekilde bölümlenmiş olan toprak parçalarıdır. Ada ise dört tarafı meydan, cadde, demiryolu akarsu, sokak gibi yapay ya da doğal engellerle çevrili olan parseller topluluğuna denir.

Arazilerin teknik usuller doğrultusunda ölçülmüş ve belli bir oranda küçültülmüş olan haritaları pafta olarak isimlendirilmiştir. Bir parselle ilgileniliyorsa toprağın ne zaman parsellendiği sorgulanmalıdır. Çeşitli yollar üzerinden yapılabilen sorgulama işlemi sonrasında parsel hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilmek mümkün olur.

Ada parsel sorgulama nasıl yapılır?

Tapu ve kadastroda yapılan işlemlerde ve gayrimenkul alanında çok sık karşılaşılan ada parsel gibi terimler, çoğu zaman kafa karıştırsa da farklı tanımları vardır. Parsel, kadastro parseli ve imar parseli olarak 2 farkı sınıfa ayrılarak incelenir. İmar parseli üzerinde imar yapılabilecek olan parsellere denir. Kadastro parseli ise kadastro adası olarak belirlenen adanın sınırları içinde yer alan ve bağımsız olan parsellere verilen isimdir.

Bir arsanın, bir adanın parsel sorgulama işlemi yapılmadan üzerinde bir işlem yapılamaz. Sorgulama işlemi ise tapu ve kadastro yetkisinde sınırlıdır. Tapu kadastro ada parsel sorgulaması internet üzerinden ya da direkt olarak kuruluşa gidip yapılabilir.

Ada parsel kimin üzerine sorgulaması nedir?

Ada parsel sorgulaması işlemi yapmak için birden fazla yol kullanılabilir. Türkiye’de yer alan neredeyse her arazi ve taşınmazın detayları görüntülenebilir ve o arazi hakkında bilgi sahibi olunabilir. E-Devlet sistemi üzerinden ya da bu sistem aracılığıyla ulaşılan ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşların resmî internet sayfalarından ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılabilir.

Bir ada parselin taşınmaz tapusunun kime kayıtlı olduğunu kimin üzerinde olduğunu öğrenmek için sadece internetten değil, arama yoluyla da sorgulama işlemi yapılabilir. Ancak başka biri üzerindeki tapuları ya da kayıtları öğrenebilmek ve sorgulamak mümkün olmaz. Çünkü sadece var olan taşınmazın kimin üzerine olduğu ya da kişilerin kendileri üzerinde bulunan tapuların görüntülenmesi gerçekleştirilebilir.

Parsel sorgulaması işlemi için ne yapmak gerekir?

Tapı ve Kadastro Bilgi sistemi (TAKBİS) üzerinden tapu sorgulaması işlemi yapılabilmektedir. Bir parselin kimin üzerine olduğunu görebilmek için kimlik bilgisi ya da şifre gibi detaylar gerekli olmaz. Sadece uygulama sayfasına ulaşmak ya da portala giriş yapmak yeterli olacaktır.

Sadece TAKBİS sistemi üzerinden değil direkt olarak e-Devlet sistemine giriş yapılarak da parsel sorgulaması yapılabilmektedir. Bunun için e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel bir kez verilen şifre ile sisteme giriş yapılması gerekir.

Giriş yaptıktan sonra arama kısmına TAKBİS yazılıp uygulamaya geçilerek parsel sorgulanır. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama işlemlerinde parsel numarası bilinmiyor olsa da kişilerin üzerine olan taşınmaz malların parsel numaralarına ulaşılabilmektedir.

Bir arazinin kime ait olduğunu kimin üzerine kayıtlı olduğunu sorgulama işlemi yaparak öğrenebilmek mümkün olur. Sorgulama işlemi ise ücretsiz olarak gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ada parsel bilgileri üzerinden sahibi olan kişiye ulaşılabilir.