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Ada seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal olurken, Gökçeada’ya tüm seferler iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada’dan saat 10.00, Geyikli’den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağını duyurdu.

Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

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