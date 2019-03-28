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Ada seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Kuzey Ege’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın (Cuma) Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerin iptal edildiğini, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00 ve 11.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyurdu.

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