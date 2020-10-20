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Ada seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 21:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “21.10.2020 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe’den saat 09:00, Gökçeada’dan ise saat 11:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, diğer planlı tüm seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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