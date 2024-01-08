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Ada seferlerine fırtına engeli

08.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri, fırtına sebebiyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli feribot seferlerinin fırtına sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “09.01.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz edilmiştir. 09.01.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada’dan saat 07.00’de, Geyikli’den ise saat 08.00’de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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