Ada vapurunda panik anları! Yolcular seferber oldu

Olay dün öğle saatlerinde Kınalıada-Bostancı vapurundan meydana geldi. İddialara göre vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.

YOLCULAR VE GEMİ ÇALIŞANLARI SEFERBER OLDU

Vapurdaki yolcular bağırarak gemi kaptanına seslerini duyurmaya çalıştı. Denize düşen kişiyi kurtarmak için vapurdaki yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.

YOLCULARDAN BİRİ DENİZE ATLADI

Vapurdaki yolculardan biri elbiselerini çıkararak denize atladı. Denize düşen kişi can simidiyle boğulmaktan kurtardı. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişi gemiye çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. (DHA)



