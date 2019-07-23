HABER

ADAC’den dolandırıcılık uyarısı

23.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Almanya’nın en büyük otomobil kulübü ADAC sürücüleri özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Almanya-Türkiye kara yolunda kendini ADAC elemanı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı.

ADAC’den dolandırıcılık uyarısı

ADAC (Genel Alman Otomobil Kulübü), araçları arızalanan, kaza yapan ya da başka bir sebepten ötürü yolda kalan üyelerine kapsamlı hizmetler sunan Almanya’nın en büyük otomobil kulübü. 20 milyondan fazla üyesi bulunan ADAC’nin bu hizmetlerinden özellikle yaz aylarında Almanya-Türkiye arasında seyahat eden Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli üyeler de yararlanıyor. Ancak Almanya-Türkiye arasındaki hattın geçtiği ülkelerde kendini ADAC elemanı olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, aracı arızalanan insanları dolandırdığı belirtiliyor. ADAC Basın Sözcüsü Christian Buric’in DW Türkçe’ye yaptığı açıklamaya göre söz konusu dolandırıcılık vakaları son yıllarda giderek artıyor.

Sahtekarlık nasıl anlaşılabilir?

Arızalanan ve yolda kalan araçların sürücülerine, kendilerinin ADAC üyesi olduğunu söyleyen kişilerin çekicilerle bu araçları bir tamirhaneye götürüp fahiş ücretler talep ettiklerini belirten Buric, ADAC’nin prensip olarak hiçbir zaman olay yerinde nakit para almadığını ve dolandırıcıların bu şekilde tespit edilebileceğini ifade ediyor. Peki, arıza ya da kaza yerine gelen kişinin gerçek bir ADAC, ya da onun anlaşmalı partnerlerinden birinin elemanı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? "Almanya dışında, İtalya’nın Garda Gölü civarında hizmet veren bir çalışanımız hariç, ADAC logosu göremezsiniz" diyen Buric, bu logoyu aracında ya da kıyafetinde taşıyan kişilerin sahtecilik yapanlar olduğunu ifade ediyor.

Telefon bağlantılarını kesebiliyorlar

Dolandırıcıların yöntemlerinden biri de ADAC’yi kaza ya da arıza yerinden telefonla aramaya çalışan üyelerinin bunu yapmasını engellemek. Olay yerine gelen dolandırıcıların araçlarında, mobil hat üzerinden kurulan iletişimi kesen sistemler olduğuna dair haberler aldıklarını belirten Buric, sürücülerden böyle bir durumda otomobillerinin kapılarını kilitledikten sonra şayet kendini ADAC ile görüşme olmadan kendini bu otomobil kulübünün bir elemanı olarak tanıtan bir kişi olay yerine gelmişse, oradan uzaklaşarak ADAC ile irtibata geçmeyi denemelerini tavsiye ediyor. Yardım amacı ile gelen kişinin ADAC tarafından görevlendirilen biri olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, gelen kişinin yardım edilecek sürücünün ADAC üyelik numarasını ve ismini bilmesinden geçiyor. Zira ADAC’nin Almanya’daki merkezinden görevlendirilen kişiye söz konusu bilgiler veriliyor. Christian Buric, bu bilgilere sahip olmayan kişilere güvenilmemesi ve araca müdahale etmelerine izin verilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

ADAC partnerleri üzerinden hukuki mücadele verebiliyor

ADAC bu tarz vakaların en çok hangi ülkelerde yaşandığına dair resmi ağızdan bir açıklama yapmıyor ancak basında çıkan haberlere göre, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan bu tarz olayların sıklıkla yaşandığı ülkeler. ADAC Basın Sözcüsü Christian Buric, bu tarz olaylar Almanya dışında yaşandığı için hukuki anlamda mücadele alanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Ancak ADAC, dolandırıcıların kimliğini fotoğraf ya da araç plakası yoluyla tespit ettiği takdirde, ilgili ülkelerdeki partnerlerimiz aracılığıyla sadece ADAC adını kullanmamaları yönünde şikayetçi olabiliyoruz. Dolandırıcılıkla ilgili şikayeti ancak bizzat dolandırılan kişiler yapabiliyor" dedi.

Erkan Türkel

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
Amerika Mueller'ın İfadesini BekliyorAmerika Mueller'ın İfadesini Bekliyor
ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!

ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

İngiltere'nin yeni başbakanı Türkiye ve Erdoğan hakkında neler söylemişti?

İngiltere'nin yeni başbakanı Erdoğan hakkında neler söylemişti?

Ülkenin yeni Başbakanı belli oldu!

Ülkenin yeni Başbakanı belli oldu!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

ABD ile Venezuela arasında hava sahası gerginliği

ABD ile Venezuela arasında hava sahası gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.