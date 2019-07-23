ADAC’den dolandırıcılık uyarısı

ADAC (Genel Alman Otomobil Kulübü), araçları arızalanan, kaza yapan ya da başka bir sebepten ötürü yolda kalan üyelerine kapsamlı hizmetler sunan Almanya’nın en büyük otomobil kulübü. 20 milyondan fazla üyesi bulunan ADAC’nin bu hizmetlerinden özellikle yaz aylarında Almanya-Türkiye arasında seyahat eden Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli üyeler de yararlanıyor. Ancak Almanya-Türkiye arasındaki hattın geçtiği ülkelerde kendini ADAC elemanı olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, aracı arızalanan insanları dolandırdığı belirtiliyor. ADAC Basın Sözcüsü Christian Buric’in DW Türkçe’ye yaptığı açıklamaya göre söz konusu dolandırıcılık vakaları son yıllarda giderek artıyor.

Sahtekarlık nasıl anlaşılabilir?

Arızalanan ve yolda kalan araçların sürücülerine, kendilerinin ADAC üyesi olduğunu söyleyen kişilerin çekicilerle bu araçları bir tamirhaneye götürüp fahiş ücretler talep ettiklerini belirten Buric, ADAC’nin prensip olarak hiçbir zaman olay yerinde nakit para almadığını ve dolandırıcıların bu şekilde tespit edilebileceğini ifade ediyor. Peki, arıza ya da kaza yerine gelen kişinin gerçek bir ADAC, ya da onun anlaşmalı partnerlerinden birinin elemanı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? "Almanya dışında, İtalya’nın Garda Gölü civarında hizmet veren bir çalışanımız hariç, ADAC logosu göremezsiniz" diyen Buric, bu logoyu aracında ya da kıyafetinde taşıyan kişilerin sahtecilik yapanlar olduğunu ifade ediyor.