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Ada'da taraflar Cuma günü bir araya gelecek (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:50 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cumu günü Birleşmiş Milletler Ofisi'nde biraraya gelecek.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cumu günü Birleşmiş Milletler Ofisi'nde biraraya gelecek. Toplantıda Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını görüşülecek.

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