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ADA'DAKİ YANGINDA YARALANAN ATLAR HAYVAN HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:38 | Son Güncelleme

Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA)
Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralanan atların çıkarılması
-Kamyonete bindirilmeleri
-Belediye ekipleri
-İtfaiye ekiplerini tespit çalışmaları
Detaylar

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