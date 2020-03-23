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Adala Kanyonu görenleri büyülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Mersin'in Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'ndeki Adala (Hermos) Kanyonu, görenleri büyülüyor. 12 bin yıl önce yanardağ patlaşası sonucu oluştuğu tahmin edilen Adala Kanyonu, doğal güzellikleriyle yerli-yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda "Katakekaumene" olarak adlandırılan "Yanık Ülke"nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.

Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.

Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor. (AA)

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Manisa Hermos Kanyonu Adala Kanyonu

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