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Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında, belirli istisnalar dışında durdurulmuştu. Bugün itibarıyla kısıtlama sona erdi. Vatandaşların, sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'a geçmek için Kadıköy İskelesi'ne geldiği görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında, belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkışlar durdurulmuştu. Kısıtlamanın bugün itibarıyla sona ermesiyle, bir aydır Adalar'a gitmeyi bekleyen vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren, Kadıköy İskelesi'ne gelerek Adalar'a geçtiği görüldü.

'BİR AYDIR GİDEMİYORDUK'

Bir ay aradan sonra Büyükada'daki evine gitmek için iskeleye gelen Vedat Sarı, "Büyükada'ya gidiyorum, evim var orada. Bir aydır gidemiyordum. Bugün gitmeye başlayacağız inşallah. Maalesef 1 ay gidemedik ama bugüne kısmetmiş. İnşallah yine bir kısıtlama olmazsa devamlı gitmeyi düşünüyorum. Ben hafta sonlarını orada geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Kısıtlama kalkınca Adalar'a geçmek için erkenden yola çıktığını söyleyen Mahmut Kaya ise, "Adayı özledik. Sürekli gidip geliyorduk. Bu kısıtlamalardan dolayı gidemedik ama bugün artık gitmek istiyoruz. Yasağın kalkması iyi oldu. 45 senedir oradayız, sürekli orada kalıyorduk. Üç senedir kışları burada, yazları orada geçiriyorduk. Bugün yasak kalkınca yoğunluk olur diye erkenden kalkıp yola çıktım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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