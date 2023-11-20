Adalar’a nasıl gidilir? İstanbul Adalar vapur sefer saatleri

İstanbul ilinin en önemli turistik noktalarından biri olan Adalar, aynı zamanda bu ilin ilçesi olarak da bilinir. Adalar ilçesinde bazıları küçük bazıları büyük olmak üzere toplamda dokuz ada bulunur. Bu adaların en popülerleri ise Büyükada, Kınalıada, Heybeli Ada ve Burgaz Adası’dır. Diğerleri ise Kaşık Adası, Sedef Adası, Sivriada, Vordonos ve Tavşan Adası olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’un gerek Anadolu gerekse Avrupa yakasından adalara ulaşım mevcuttur.

Adalar’a nasıl gidilir?

İstanbul’da bulunan adalara ulaşım için maalesef ki kara yolu seçeneği bulunmamaktadır. Ulaşım için tek alternatif deniz yoluyla ulaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul şehir dışından gelmeyi planlayan ziyaretçilerin öncelikli olarak İstanbul’a varış sağlaması gerekir. Sonrasında ise İstanbul adalar vapuru hattı kullanılarak, tercih edilen adaya kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. İstanbul’un Anadolu yakası tarafından gelmeyi planlayanlar Kadıköy, Kartal ya da Bostancı’dan hareket eden vapur hatlarını kullanabilir. Avrupa yakasından ise Beşiktaş, Kabataş ya da Eminönü’nden kalkan vapurlar tercih edilebilir.

İstanbul’dan Büyükada’ya nasıl gidilir?

İstanbul’dan Büyükada’ya gitmek için tercih edilebilecek ulaşım seçeneği deniz yoludur. Bunun için Kadıköy, Bostancı’nın yanı sıra Beşiktaş veya Eminönü ilçelerinden hareket eden vapurlara binilebilir. İstanbul adalar vapur sefer saatleri ise her sezon güncellenmektedir. Ayıca gidilecek adaya göre de saatler de farklılık gözlemlenebilir. Yaz dönemindeki vapur sefer saatleri daha geç saate kadar sürerken kış döneminde bu saat biraz daha öne çekilmektedir. Ancak genel olarak sabah saat 05.45 ile 06.00 arası adalara seferler başlamaktadır.

Avrupa yakasından Adalar’a nasıl gidilir?

İstanbul ilimizin Avrupa tarafından adalara gitmek için tercih edilebilecek vapur hatları Kabataş, Beşiktaş ya da Eminönü'dür. Avrupa yakasında ikamet eden veya bu bölgelere yakın konumda bulunan kişiler, bu vapur hatlarını kullanarak adalara ulaşım sağlayabilir.

Anadolu yakasından Adalar’a nasıl gidilir?

İstanbul ilimizin Anadolu tarafından adalara gitmek için tercih edilebilecek vapur hatları Kartal, Kadıköy ya da Bostancı’dır. Bu bölgelerde oturan veya yakın olan kişiler, bu vapur hatlarını tercih edebilir. Daha uzak yerlerde oturan kişiler dolmuş, metro ya da otobüslerle Kartal, Kadıköy ya da Bostancı'a giderek buradan kalkan vapurlara binip Adalar'a gidebilirler.





