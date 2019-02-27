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Adalar Başkan Adayı Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi getireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında Heybeliada'da ev ziyareti yaptı.

Adalar Başkan Adayı Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi getireceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında Heybeliada'da ev ziyareti yaptı. Projelerini anlatan Vural, "Heybeliada’daki Sanatoryum Hastanesi’nin eksiklerini gidereceğiz. Ben hastanemi kendim kuracağım. 7 gün 24 saat vardiyalı doktor hizmeti adaların hepsinde olacak" dedi.

Adalar halkının yaşadığı sağlık hizmeti sorununa değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, kendi hastanesini kuracağını söyledi. Heybeliada’daki Sanatoryum Hastanesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Vural, “Sanatoryum Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilecek diye konuşuluyor. Eğer ben kazanırsam, Sanatoryum Hastanesi’nin yarısını alacağım, sağlık projemi buraya göre yaptım. Ama bir sorun çıkarsa diye de farklı bir proje ürettim.7 gün 24 saat vardiyalı doktor hizmeti adaların hepsinde olacak. Panik butonu dediğimiz sistem, halk tarafından çok sevilecek. Bu,Tuzla, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda da olan bir sistem. Yeni bir şey keşfetmiyoruz, olanı uygulayacağız. Biz Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa bu sistemi getireceğiz. Büyükada’daki hastanemizi de daha kaliteli hale getireceğiz. Ambulans, hasta nakil aracımız hepsi olacak. Hastanenin içine kadar hizmeti verdirip, müdahale yapıldıktan sonra bizzat ilgileneceğiz. Hastamızı evinden alıp, evine bırakacağız. Adalar hiçbir projeye uzak değil. Biz bahaneler üretmiyoruz. Yapabilirim, olabilir değil, yapacağım diyorum" diye konuştu.

ÇAM LİMANI’NA ÖZEL BİR PROJE GELİYOR

Heybeliada'daki Çam Limanı projesinin detaylar hakkında bilgi veren Vural, “Çam Limanı’na çok güzel bir yat bağlama alanı yapacağız. Ama bu marina değil. Doğa dostu bir proje olacak, hiçbir zarar gelmeyecek. Bu projemiz yat turizmini de canlandıracaktır" dedi.

HER ADAYA SPOR SALONU

Adaların tamamında ilkokulda okuyan toplam 200 öğrenci olduğunu belirten Vural, "Biz çocuklarımızın yetişmesini sağlayabiliriz. Spora, sanata, bilime, kültüre ve daha birçok faaliyete meyilli olanları eğitebiliriz. Her adada mutlaka bir spor merkezimiz olacak. Adayız ama ne milli yüzücümüz ne de milli kürekçimiz var. Biz büyükler olarak çocuklarımızın geleceği için çalışmalıyız. Gelecek onlara emanet olacak. Onları en iyi şekilde eğitmeliyiz” diye konuştu.

Adalar Başkan Adayı Vural: Adalara 7/24 vardiyalı doktor sistemi getireceğiz

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