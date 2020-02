Adalar'da faytoncuların oturma eylemi sürüyor

Karantinadaki atların bakımsızlık ve açlık nedeniyle öldüğünü savunan Ünal, "Atlar şimdi de açlıktan ölüyor. Adalar'da şu an bin 380 at var. İBB 'yem, yonca gönderiyoruz' diyor. Nerede? Ahırlarda her gün 5-6 beygir açlıktan ölüyor. Bu zalimliktir. Şu anda İBB'ye ait İSPARK ahırlarında her gün kesin olarak bir iki at açlıktan ve dışarı salınmamaktan ölüyor." diye konuştu.

İBB Meclisi faytonlara plaka başına 300 bin lira, her at içinse 4 bin lira ödenmesini karara bağlamıştı.

